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El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor - Son Dakika

El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor

13.09.2021 15:32
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor, System.String[]

Ordu'da, geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı tutmayan 46 yaşındaki Ahmet Çiçek, merak üzerine başladığı ahşaptan eşya üretimini yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak sürdürüyor.

Ordu'da, geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı tutmayan 46 yaşındaki Ahmet Çiçek, merak üzerine başladığı ahşaptan eşya üretimini yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak sürdürüyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Çiçek, İstanbul'da bulunan bir yatak fabrikasında çalıştığı esnada, 2001 yılında memleketi Ordu'ya izne geldi. Burada geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı felçli kalan Çiçek, merak üzerine ahşaptan kaşık gibi eşyalar yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Çiçek, sıkı lif yapısıyla şişme yapmayan, kolay çatlamayan ve bakteri üretmemesi gibi özellikleri bulunan şimşir ağacından kaşık ve merdane gibi ürünlerin yanı sıra özel istek üzerine de çalışmaya başladı. Zamanla evinin alt katındaki alanı atölyeye çeviren Çiçek, çoğunluğunu kış aylarında ürettiği eşyaları, yaz aylarında Altınordu'da sahil bandında satıyor, kimi zaman il dışına fuarlara da gidiyor. Çiçek, çalışma azmi ile çevresindekilere de örnek oluyor.

"İstanbul'a fuarlara da gidiyorum"

Trafik kazası geçirdikten sonra ahşap ürünlere merak saldığını ve bunu bir uğraş haline getirdiğini, insanların özel taleplerine göre de ürünler yaptığını belirten Çiçek, "Evimin altına küçük bir atölye kurdum. Üretimi orada yapıyorum, kış aylarında sürekli olarak üretim yapıp, yaz aylarında 3-4 ay kadar burada satıyorum. Burada sezon bitince İstanbul'a gidiyorum ve fuarlarda satıyorum. Çeşit olarak farklı farklı yaklaşık 15 çeşit ürün yapıyorum ama harici olarak ahşap ne olursa hepsini yapabiliyorum" dedi.

"Ellerim tuttuğu sürece her şeyi yaparım"

"Bizim gibi veya sağlam olup sokaklarda dilencilik yapanlar var, ben ona çok karşıyım" diyen Ahmet Çiçek, "Hem kafamı dağıtmak, hem de huzur bulmak istedim. Gayet de iyi yaptım, sağlam insanların yapabileceği tüm işleri yapabilirim. Ellerim tuttuğu sürece her şeyi yaparım. Bunun için hiçbir eğitim almadım ve merakımla başladım, tavsiyeler aldım ve kendimi geliştirdim. Ordu'da bu şimşir kaşık işini yapan sadece ben varım. Ahşap ile uğraşmak hele de şimşir ile uğraşmak çok güzel. Bunu oymak ve bu hale getirmek ayrı bir sanat. Şimşir kaşığı yapmak büyüklüğüne göre 40 dakika kadar sürebiliyor" şeklinde konuştu. - ORDU

El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor
El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor

Ahmet Çiçek, Altınordu, İstanbul, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor - Son Dakika
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