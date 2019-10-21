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El Emeği Göz Nuru Eserler Görücüye Çıktı

1 saat önce

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, Fatih Sergi Salonu'nda görücüye çıktı.

El Emeği Göz Nuru Eserler Görücüye Çıktı, System.String[]

Tel kırma, mefruşat, iğne oyası, takı ve ahşap boyama gibi bine yakın ürünün yer aldığı sergi; 21-23 Ekim tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi yaz dönemi kursiyerlerinin hazırladığı eserler, Fatih Sergi Salonu'nda, Manisalıların beğenisine sunuldu. Dönem Sonu Karma El Sanatları Sergisi'nin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, kursiyerler ve Manisalı vatandaşlar katıldı. Kurdele kesim töreninde konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, "Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK kurslarına katılan kursiyerlerimizin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin açılış sergisini yapmak üzere buradayız. Tel kırma, mefruşat, iğne oyası, takı ve ahşap boyama gibi ürünlerin yer aldığı bu sergi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi ve konuklar, sergide yer alan eserleri tek tek inceledi. Kursiyerler, kendileri için sunulan imkanlar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti ve hazırladıkları bir eseri Başkan Ergün'e hediye edilmek üzere Başkan Danışmanı Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanı Özcan'a takdim etti.MASMEK Dönem Sonu Karma El Sanatları Sergisi, 21-23 Ekim tarihleri arasında Fatih Sergi Salonu'nda Manisalıları ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
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