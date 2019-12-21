El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında - Son Dakika
Son Dakika Yaşam El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında - Son Dakika

El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Büyükşehir Belediyesi tarafından Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri'ne katıldı.

El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Büyükşehir Belediyesi tarafından Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri'ne katıldı.


Büyükşehir Belediyesi, Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri düzenliyor. Alışveriş günlerine kadın kooperatifleriyle birlikte OKEP'li kadınlar da katıldı. Alışveriş merkezi içinde stant açan OKEP'li kadınlar, el emeği göz nuru, özel tasarım eserlerin satışını gerçekleştiriyor.


Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı OKEP stantları, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği OKEP stantları, 22 Aralık Pazar Gününe kadar açık olacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı
Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
20:04 Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi - Son Dakika Haber
19:54 AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması - Son Dakika Haber
19:49 Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı - Son Dakika Haber
19:47 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika Haber
19:37 Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Haber
18:55 Göztepe-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
18:53 Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:06:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]