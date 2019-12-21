El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında - Son Dakika

Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı OKEP stantları, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği OKEP stantları, 22 Aralık Pazar Gününe kadar açık olacak. - ESKİŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi, Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri düzenliyor. Alışveriş günlerine kadın kooperatifleriyle birlikte OKEP'li kadınlar da katıldı. Alışveriş merkezi içinde stant açan OKEP'li kadınlar, el emeği göz nuru, özel tasarım eserlerin satışını gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Büyükşehir Belediyesi tarafından Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri'ne katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı