El Emeği Göz Nuru Kıyafetler Çocukların Bayram Sevinci Oldu - Son Dakika
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El Emeği Göz Nuru Kıyafetler Çocukların Bayram Sevinci Oldu

22.07.2021 20:11
El Emeği Göz Nuru Kıyafetler Çocukların Bayram Sevinci Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kadın destek merkezlerinde kurs gören kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru kıyafetler, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sevinci oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kadın destek merkezlerinde kurs gören kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru kıyafetler, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sevinci oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfalı kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için hizmete sunduğu kadın destek merkezlerinde eğitim gören kadınlar, el emeği göz nuruyla yaptıkları kıyafetleri "Kurban Bayramı" öncesi çocuklara bayramlık olarak hediye etti.

Şanlıurfa genelinde 26 Kadın Destek Merkezinde giyim kursunda eğitim gören kursiyerler, kumaş kesiminden dikimine kadar her evresinde el emeklerini kattıkları ürünleri özenle hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürüyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalar yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadın destek merkezlerinde verilen kurslardan faydalanan kadınlar, ürettikleri kıyafetleri çocuklara ulaştırarak bu bayram çocuklara erken bayram sevinci yaşattı.

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Bayram, Son Dakika

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