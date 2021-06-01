El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergi açılışına katıldı. 01 Haziran 2021 Salı günü Merkez Gazi İlkokulunda düzenlenen 2020-2021 yılı sene sonu sergi açılışı İstiklal Marşı'nın okunması ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin'in etkinlikler hakkında yaptığı konuşma ile başladı. Ney dinletisinin ardından Vali Işık'ın sporcularla birlikte oklama tahtasına atış yaptığı etkinlik tekvando gösterileri ile devam ederken daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yapan öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin yıl içerisinde hazırladığı birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği farklı ürün ve eserlerin yer aldığı sergi açılışının ardından sergide incelemelerde bulunarak bu yıl ilk kez düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri ve sergilenen ürünler hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık daha sonra birlikte ebru çalışması gerçekleştirdiler. Sergi açılışının ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık eşi hanımefendi Munise Işık ile birlikte salgın nedeniyle ara verilen ve bugün yeniden eğitim - öğretime başlayan Gazi İlkokulunda eğitimlerini sürdüren öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle hedeflerine ve gelecekte olmak istedikleri meslek dallarına ilişkin bir süre sohbet eden Vali Işık, keyifli anların yaşandığı sohbet sırasında öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek okuma kitabı hediye etti. Sergi açılışına; Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Karaman Valiliği/ BASIN