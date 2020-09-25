Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor - Son Dakika

El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadın girişimci, yöresel işlemeli kilimleri evinin bahçesindeki ağaçlara asıp satarak geçimini sağlıyor.

Uludere Aile Destek Merkezinde eğitim gören Fatma Ürün adında bir kadın korona virüs salgını nedeniyle evinde kilim, halı, çanta ve yöresel ürün yapmaya başladı. bu ürünleri, evinin bahçesindeki ağaca asan Ürün, elde ettiği parayla da evinin geçimini sağlıyor. Kapının önünden geçen vatandaşlar ürünlere bakıp beğendiklerini satın alıyor.

El emeği göz nuru ürünleri evinde ürettiğini ve internet ile ağaçlara asarak sattığını belirten Ürün, "Hilal beldesinde çalışıyorum. Pandemi nedeniyle işimize ara verdik ama evimizde çalışıyoruz. Doğayı, yeşilliği sevdiğim için evimin bahçesinde sergiliyorum. Yoldan geçenler merak edip bakıyor ve satıyorum onlara. Geçimimi bununla sağlıyorum. Yorucu bir iş ama kültürümüzü yaşatıyoruz. Herhangi bir yerden destek alırsam güzel bir iş yeri açmak istiyorum. Kültürümüzün kaybolmaması için çabalıyorum" dedi.