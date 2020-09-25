Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor

Bir son dakika haberine göre El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadın girişimci, yöresel işlemeli kilimleri evinin bahçesindeki ağaçlara asıp satarak geçimini sağlıyor.

El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadın girişimci, yöresel işlemeli kilimleri evinin bahçesindeki ağaçlara asıp satarak geçimini sağlıyor.

Uludere Aile Destek Merkezinde eğitim gören Fatma Ürün adında bir kadın korona virüs salgını nedeniyle evinde kilim, halı, çanta ve yöresel ürün yapmaya başladı. bu ürünleri, evinin bahçesindeki ağaca asan Ürün, elde ettiği parayla da evinin geçimini sağlıyor. Kapının önünden geçen vatandaşlar ürünlere bakıp beğendiklerini satın alıyor.

El emeği göz nuru ürünleri evinde ürettiğini ve internet ile ağaçlara asarak sattığını belirten Ürün, "Hilal beldesinde çalışıyorum. Pandemi nedeniyle işimize ara verdik ama evimizde çalışıyoruz. Doğayı, yeşilliği sevdiğim için evimin bahçesinde sergiliyorum. Yoldan geçenler merak edip bakıyor ve satıyorum onlara. Geçimimi bununla sağlıyorum. Yorucu bir iş ama kültürümüzü yaşatıyoruz. Herhangi bir yerden destek alırsam güzel bir iş yeri açmak istiyorum. Kültürümüzün kaybolmaması için çabalıyorum" dedi.

Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor

Uludere, Şırnak, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
15:26
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei