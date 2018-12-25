Son Dakika Haberleri: El Emeği Göz Nuru Ürünleri Lösemili Çocuklar İçin Sattılar

El Emeği Göz Nuru Ürünleri Lösemili Çocuklar İçin Sattılar

1 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bilecik Gönülleri, hazırladıklarıel emeği göz nuru ürünleri satarak bir nebze de olsa lösemili çocuklara faydaları oldu.

El Emeği Göz Nuru Ürünleri Lösemili Çocuklar İçin Sattılar, System.String[]
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bilecik Gönülleri, hazırladıklarıel emeği göz nuru ürünleri satarak bir nebze de olsa lösemili çocuklara faydaları oldu.

Bilecik en işlek yeri olan Teyfikbey Caddesi üzerinde kurdukları stantta LÖSEV Bilecik Gönülleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu. Bilecik halkının büyük ilgi gösterdiği stantta bir çok ürün satıldı. Kurulan stant hakkında bilgi veren Bilecik LÖSEV Gönüllüsü Hüseyin Güneş, lösemili kardeşlerine bir nebze olsun faydaları dokunmak için 'Bir Tuğla da Siz Koyun' projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Lösemili çocukların tedavisi süresince ihtiyaçlarını gidermek amacı ile lösemili çocukların anneleri ve iyileşmiş gençler tarafından el emeği göz nuru ile üretilen ürünler satışa sunuldu. Bilecik ili ve diğer illerde biz gönüllüler görev alıyoruz. Yılbaşı kapsamında LÖSEV gönüllüleri olarak 'Bir Tuğla da Siz Koyun' kampanyasına destek vererek lösemili çocukların gülümsemesine ortak olmaya çalışıyoruz ve ülkemizi tüm Bilecik halkını lösemili kardeşlerimizin gülümsemelerine ortak olmak için standımıza bekliyoruz. LÖSEV ürünlerinden alınan bir ürünle lösemili bir çocuğu hayata bağlayacaklar" dedi - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:42 Kaynak: İHA

Teyfikbey Caddesi, LÖSEV, Bilecik, Güncel
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