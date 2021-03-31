El emeği hat sanatlı tablosunu Azerbaycan ordusuna hediye etti - Son Dakika

El emeği hat sanatlı tablosunu Azerbaycan ordusuna hediye etti
31.03.2021 14:55
i Şerif ve 'Ordusunun Dua Ordusuna İhtiyacı Vardır' isimli el emeği eserini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim gören Binbaşı Nuhin Mammadov'a takdim etti.
i Şerif ve 'Ordusunun Dua Ordusuna İhtiyacı Vardır' isimli el emeği eserini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim gören Binbaşı Nuhin Mammadov'a takdim etti.
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile birlikte Eğirdir huzurevini ziyaret eden Binbaşı Nuhin Mammadov burada güzel bir sürprizle karşılaştı. 37 yıldır hat sanatıyla uğraşan Ziya Eyisaraç, hazırlamış olduğu eserini Binbaşı Nuhin Mammadov'a verdi. Binbaşı Mammadov'da duyduğu memnuniyeti belirterek, Ziya Eyisaraç'a Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini temsil eden bardak hediye etti.
Binbaşı Mammadov, tabloyu Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Komutanlığına teslim edeceğini belirtti. - ISPARTA
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