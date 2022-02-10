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El emeği hediyeler bu sergide - Son Dakika

El emeği hediyeler bu sergide

10.02.2022 09:25
El emeği hediyeler bu sergide

Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semt Evleri kursiyerlerinin el emeği eserlerini Optimum AVM'nin birinci katındaki 14 Şubat Sevgililer Günü sergisinde vatandaşların beğenisine sundu.

Cumhuriyet Semt Evleri'nde verdiği hizmetle kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almalarını sağlayan Gaziemir Belediyesi, düzenlediği sergilerle kursiyerlerin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Belediye, kadınların ürünlerini özel sergilerde satarak ekonomilerine katkı sağlamalarında köprü görevi yapıyor. Bu kapsamda, Optimum AVM'nin birinci katında düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü sergisinde, kadınların ürünleri yurttaşların beğenisine sunuldu. Özel sergide, takıdan ev eşyasına birbirinden kaliteli ve farklı el emeği göz nuru ürünler tüketiciyle buluşuyor. Sevgililer Günü için sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatifler sunulan sergi 15 Şubat Salı gününe kadar açık olacak.

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Gaziemir Belediyesi, Sevgililer Günü, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel El emeği hediyeler bu sergide - Son Dakika


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