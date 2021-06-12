Üye Girişi
El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar - Son Dakika

El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

12.06.2021 01:18

El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar Şırnak'ın Uludere ilçesi ve ilçeye bağlı köylerinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde açılan Aile Destek Merkezleri'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Demokrasi...

El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi ve ilçeye bağlı köylerinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde açılan Aile Destek Merkezleri'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor. Kadınlar sergide, 3 ayda tamamladıkları el emeği göz nuru kilimleri 10 bin liraya satışa sunuyor.

Uludere Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Uludere merkez ve köylerdeki ADEM'lerde kursiyerlerin ürettiği ürünler her köylerinin ismiyle stantlar oluşturarak sergide satışa sunuluyor. Satışa sunulan el dikimi kilimler, amigurumi bebekler, yöresel fistanlar, hediyelik el örgüleri, Uludere'de üretilen gıdalar sergide yerini aldı. Sergide 3 ayda yapılıp 10 bin liradan satışa sunulan kilimler dikkatleri çekti. Uludere kaymakamlığı tarafından ADEM merkezlerinde çalışan çocuk sahibi kadınların çocuklarını bırakıp işe gidebilmesi için ücretsiz kreş açıldı. Kadınlar işe gidebilmek için çocuklarını kreşe bırakıp, el emeği göz nuru ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Bu gün milli eğitim bakanlığımızın hayat boyu öğrenme müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezlerimiz etkinliklerini ilk kez bir hafta boyunca kutlamaya başladık. Bu haftada öğrenme haftası olarak ilan edildi. Bizde ilçemiz halk eğitim merkezi ve ADEM aracılığı ile açmış olduğumuz tüm kurslarımızı bu gün itibari ile ürünlerimizin halkımıza sergilendiği güzel bir program icra ettik. Geçen yıl 2020- 2021 tarihi itibari ile 190 kurs açtık. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağladıkları gibi kendi bireysel gelişimleri noktasında da güzel mesafeler katettiğini görmüş olduk. Köylerimizin genelde nüfus oranı yüksek olduğundan dolayı mümkün olduğunca öğretim görevlisi usta öğretici buldukça en ücra köyümüzde de olsa talep edilen kursları açmaya gayret ediyoruz. Merkez ve köylerimizde kadınlar tarafından üretilen ürünler Uludere markası adı altında satışa sunuluyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Bayram, ise özellikle yöresel kilim, el sanatları alanında ve yöreye özgü nakışlar gibi alanlarda kurs açtıklarını söyledi. Bayram, "Kurslarımızın her biri ürünlerini bu sergide halka sunuyor" diye konuştu.

Uludere ADEM Koordinatörü Berivan Ürek de, merkezlerinde yıl boyunca yapılan ürünleri hayat boyu öğrenme etkinliği kapsamında sergilediklerini söyledi. Ürek, "Merkezlerimizde değişik alanlarda bir çok kursumuz var, bunlardan biri yöresel kilim kursumuz, örgü amigurumi santranç kursumuz var. Değişik alanlarda bir çok kursumuz var. Kurslarımızda çalışan kadınlarımız bu ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bize bu imkanları sağlayan Kaymakamımız Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Bayram ve Uludere'deki bütün kurum amirlerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar
El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar
El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar
El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Uludere, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü 00:13 MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı 23:07 Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum 21:20 Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı 20:45 Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu 20:06 Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı 17:47 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı         
00:49
Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bugün 600 bin doz aşı yapıldı Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bugün 600 bin doz aşı yapıldı         
00:19
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı         
21:09
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı         
19:12
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 02:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El emeği kilimlerin tanesini 10 bin liradan satışa sunuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement