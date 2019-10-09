Son Dakika Haberleri: El emeği köpek tasmaları ve at eğerleri ilgi odağı oldu
Son Dakika Ekonomi El emeği köpek tasmaları ve at eğerleri ilgi odağı oldu

El emeği köpek tasmaları ve at eğerleri ilgi odağı oldu

36 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında açılan sergide Alaşehirli Saraciye Ustası Emin Kuzucuoğlu'nun ürettiği yarış atı eğerleri, üzengi kayışları ve köpek tasmaları ilgi odağı oldu.

El emeği köpek tasmaları ve at eğerleri ilgi odağı oldu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında açılan sergide Alaşehirli Saraciye Ustası Emin Kuzucuoğlu'nun ürettiği yarış atı eğerleri, üzengi kayışları ve köpek tasmaları ilgi odağı oldu.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaşehir'de faaliyet gösteren el işçiliği ustaları için sergi açıldı. Açılan sergide yurtdışına ihraç edilen yarış atı eğerleri, üzengi kayışları ve köpek tasmaları ilgi odağı oldu. Alaşehirli Saraciye Ustası Emin Kuzucuoğlu tarafından üretilen ürünler özellikle Dubai, Amerika ve Macaristan'a ihraç ediliyor. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.


Ürettiği ürünler hakkında bilgi veren Saraciye Emin Kuzucuoğlu, "Ürettiğimiz eğerlerimizi Dubaiye ihracat yapıyoruz. Yarış atlarında kullanılıyor. Başlık ve keçeleri var. Ahilik haftası nedeniyle ürünlerimiz sergiye getirdik. Tasmalarımız yüzde yüz sığır derisinden üretiliyor. Tasmalarımızı Amerika ve Macaristan'a ihracat yapıyoruz. Eğerlerimiz yüzde yüz dana derisi olduğundan dolayı yurt dışına ihracatımız 120 dolar, iç piyasaya 60 dolardan satıyoruz. Tasmalarımızda 50 dolar ile 70 dolar arasında satılıyor. Amerika'ya bin 500 tane, Macaristan'a 350 tane köpek tasması gönderdik. Halen siparişler geliyor. Dubai'ye yarış atları için 70 tane gönderdik, 150'ye tamamlayacağız" dedi.


Kuzucuoğlu'nu tebrik eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Ustamız Alaşehir'in en kıymetli ustalarından bir tanesi. Ustamızın yaptığı eğer Dubai'ye ihraç ediliyor. Ustamız tamamen ihraç üzerine çalışıyor. Sergide sergilenen köpek tasması, en çok ilgi göreceklerden bir tanesi olacaktır. Köpek sahipleri için değil ama vatandaşların tedirgin olmaması açısından kullanılması gereken ürünlerden bir tanesi" diye konuştu. - MANİSA

Ahilik Haftası, Alaşehir, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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