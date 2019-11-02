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El emeği lezzetler piazza'da

6 saat önce

Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen mahsuller, her yörenin kendine has eşsiz lezzetleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulan Yöresel Lezzetler Pazarı'nda damak tadına önem veren Şanlıurfalılara lezzet şöleni sunuyor.

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Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen mahsuller, her yörenin kendine has eşsiz lezzetleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulan Yöresel Lezzetler Pazarı'nda damak tadına önem veren Şanlıurfalılara lezzet şöleni sunuyor.


Eşi benzeri olmayan lezzetleriyle nam salmış, Türkiye'nin 7 bölgesinden onlarca ürün Piazza'nın zemin katına kurulan özel stantlarda satışa sunuluyor. Ege'nin verimli topraklarında yetişen zeytinden, Akdeniz'in sıcak ikliminde can bulan susamdan yapılan sıcacık tahine, Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı yetişip binbir emek toplanan fındıktan Güneydoğu Anadolu'nun meşhur maraş sucuğuna kadar onlarca çeşit ürün Piazza'ya Anadolu'nun kokusunu getirdi.


1 Kasım tarihinde, lezzet severleri, organik ürün tutkunlarını, yeni tatlar denemek isteyenleri ağırlamaya başlayan Yöresel Lezzetler Pazarı 10 Kasım'a kadar sürecek.


Şanlıurfalılar, festival havasında geçen Yöresel Lezzetler Pazarı'nda hem damak şöleni yaşayacak hem de stantta sergilenen lezzetleri satım alma fırsatı bulacak. - ŞANLIURFA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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