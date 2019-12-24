El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi - Son Dakika

El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.


Kurum bünyesinde açılmış olan Amigurimi ( Örgü bebek) kursun da öğretici Zehra Aslan'ın bilgisi ve tüm kursiyerlerin emeği ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için ördükleri örgüler Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, memur İsmail Karaöz, öğretici Zehra Aslan ve kursiyerler eşliğinde çocuklara hediye edildi.


Yapılan ziyarette Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nin tüm olanaklarını Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kullanabileceklerini ve bu kapsamda Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara gitar kursu planladıklarını belirtti.


Desteklerinden dolayı Sevgi Evleri Müdürü Mustafa Yaşar Maden'e teşekkür etti. - ZONGULDAK

Sevgi Evleri, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor Sinan Aygün savcıya ifade verdi

Son Dakika Haberleri
18:56 Şırnak'ta kömür ocağında göçük - Son Dakika
18:54 Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
18:54 Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı - Son Dakika
18:53 flaş - Son Dakika
18:52 Kalın: "(Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları... - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]