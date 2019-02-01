El Emeği Oyuncaklar Yetim Çocuklara Ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler büyük ilgi topluyor. Sanat Merkezindeki kursiyerler tarafından yapılan oyuncaklar Yetimler Kervanı Derneği'ne teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç ve beraberindeki kişiler İhsan Çolak başkanlığındaki Yetimler Kervanı Derneği'ni ziyaret etti. "Geleneksel El Nakışları Kursu" eğitmeni Ayşe Güzin OĞUZER ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları oyuncak bebekleri ve oyuncakları yetim çocuklara ulaştırılmak üzere, dernek başkanı İhsan Çolak'a teslim ettiler.

1.400'e yakın yetim çocuğa ulaşan Yetimler Kervanı Derneği, getirilen hediyelerin çok güzel olduğunu özellikle kız çocuklarına teslim edileceğini ve çok memnun olduklarını söyleyerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.