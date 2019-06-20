Son Dakika Haberleri: El Emeği Ürünler Öğrenme şenliğinde sergilendi
Son Dakika Güncel Haber

El Emeği Ürünler Öğrenme şenliğinde sergilendi

1 saat önce

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Öğrenme Şenliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

El Emeği Ürünler Öğrenme şenliğinde sergilendi, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Öğrenme Şenliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Diyadin Halk Eğitimi Merkezi binasında düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yıl sonu öğrenme şenliklerinin açılışı, İlçe Kaymakamı Olgun Öner'in katılımı ile gerçekleşti. Açılışın ardından Sergiyi gezen Kaymakam Öner, yapılan çalışmalar ve sergilenen ürünler hakkında çeşitli bilgiler aldı.

İlçe halkının da ilgi gösterdiği şenlikte, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan, el sanatları, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, filografi, ahşap boyama, kabartma folyo, yağlı boya kurslarında kursiyerler tarafından yapılan ürünler büyük beğeni topladı.

Ayrıca şenlik kapsamında, Diyadin Halk Eğitim Merkezi Uygulamalı Tiyatro Kursu tarafından, Diyadin YBO Yemekhane salonunda "Deli Dumrul" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyenlerden büyük alkış alan tiyatro oyununun ardından İlçede düzenlenen Öğrenme şenlikleri sona erdi.

Şenliklere, İlçe Kaymakamı Olgun Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Halk Eğitim Müdürü Caner Demirtaş, okul/ kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Ağrı, Diyadin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Emeği Ürünler Öğrenme şenliğinde sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]