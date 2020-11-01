El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor - Son Dakika

El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor

01.11.2020 10:25

Antalya'da 54 yaşındaki kadın, yaptığı el işi ürünlerini pazarlarda satarak aile geçimine katkı sağlıyor.

Antalya'da 54 yaşındaki kadın, yaptığı el işi ürünlerini pazarlarda satarak aile geçimine katkı sağlıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Alan, iki yıldır tığla işlediği yazma ve havlu kenarlarını mutfak masraflarını karşılamak için pazarda satıyor.

Alan, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce eşinin işten ayrıldığını ve daha önce evde sattığı el işi ürünlerini, farklı bölgelerdeki pazarlarda tezgah açarak satmaya başladığını söyledi.

El işlerini önceleri hobi olarak yaptığını dile getiren Alan, "Etrafımdaki insanlar yaptıklarımı beğenmeye ve satın almaya başladılar. Sattıkça daha fazla yapmaya başladım. Şimdi ev geçimini sağlar hale geldim. El emeği göz nuru ürünlerimle para kazanarak, aileme destek vermekten büyük gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ellerindeki sedef hastalığına rağmen ürünleri yapmaya devam ettiğini belirten Sevim Alan, "Sedef hastalığı var diye ellerini hiçbir şekilde kullanmayanlar var. Ben her şeyi yapıyorum. Görün, bakın ben bu ellerle evime ekmek götürüyorum." ifadelerini kullandı.

El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor
El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor
El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor
El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor

Antalya, Çocuk, Kepez, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El emeği ürünleriyle ev ekonomisine destek oluyor - Son Dakika


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