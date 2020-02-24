El emekleri geçim kaynakları oldu - Son Dakika
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El emekleri geçim kaynakları oldu

6 saat önce

AYDIN'da yaşayan Roman vatandaşlar, el emeği ile yaptıkları elek, kalbur, sepet ve gölgelik şemsiye ile geçimlerini sağlıyor.

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AYDIN'da yaşayan Roman vatandaşlar, el emeği ile yaptıkları elek, kalbur, sepet ve gölgelik şemsiye ile geçimlerini sağlıyor. Yazın satacakları ürünleri şimdiden hazırlayan Romanlar, kargıdan yaptıkları şemsiyeleri sahil kenarlarındaki otellere tanesi 50 ila 70 lira arasında değişen fiyatlara satıyor.

İncirliova ilçesinde yaşayan ve geçimlerini elek, kalbur, sepet ve gölgelik şemsiye yapıp, satarak sağlayan Roman vatandaşlar, diğer yandan ise turizm bölgelerinde yaz mevsiminde satacakları gölgelik şemsiye için hazırlıklarına şimdiden başladı. Elek ve sepet üreticileri, dere kenarlarındaki sazlıklardan günlerce orakla keserek getirdikleri kargıları yine elleriyle temizleyerek hazır hale getiriyor. Temizlenen kargılar bir süre bekletilip, kurutulduktan sonra ince ince kesilerek şeritler elde ediliyor. Bu şeritlerden evlerin avlularında örülen gölgelik şemsiyeler, sahil kenarlarındaki otellere tanesi 50 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Elek ve kalburlar ise Bursa ve İstanbul'dan getirilen malzemelerle yapılıyor ve tanesi 20 liradan alıcı buluyor.

54 YILDIR ELEK VE KALBUR YAPIYOR

Evli ve 3 çocuk babası Nurullah Özel (64), "10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yaptığım elek ve kalburu pazarlar ve mahallelerde satarak geçimimizi sağlıyorum. Ancak son yıllarda elek ve kalbura olan ilgi azaldı. Günde 5-10 tane ancak satabiliyoruz. Hiç satamadığımız günler de oluyor. Tanesini 20 liradan satıyoruz ama elek ve kalburun malzemesini dışarıdan hazır aldığımız için kazandığımız paranın yarısından çoğu masrafa gidiyor. Çok satarsak sürümden kazanabiliyoruz. Bir elek ve kalburun yapılıp, hazır hale getirilmesi yarım saatimizi alıyor" dedi.

'YAZ SEZONUNA HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Sepet ve gölgelik şemsiye üreticisi evli, 6 çocuk babası Serkan Bozyiğit (40) ise, "Yaza hazırlık yapıyoruz. Sepet ve gölgelik şemsiye üretimi, bizim el sanatımız. Şimdilerde yaza hazırlık yapıyoruz. Hazırlıklar tamamlandığında gölgelik şemsiye örmeye başlayacağız. Yaptığımız bu şemsiyeleri sahil kenarlarındaki turistlik yerlerde satıyoruz. 10 yıldır, ailece geçimimizi buradan kazandığımız parayla sağlıyoruz. Yapılan şemsiyelerin fiyatları büyüklüğüne göre değişiyor. Günde, duruma göre 5 ile 10 arasında şemsiye yaptığımız günler oluyor" diye konuştu.


Şemsi Tebrizi, İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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