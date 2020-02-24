El emekleri geçim kaynakları oldu - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Roman vatandaşlar, el emeği göz nuru elek, kalbur, sepet ve gölgelik şemsiye yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Ailecek çalışan Romanlar, yazın satacakları ürünleri şimdiden hazırlıyor.

Kurtuluş Mahallesinde yaşayan ve geçimlerini elek, kalbur, sepet ve gölgelik şemsiye yapıp, satarak geçimlerini sağlarken, diğer yandan ise turizm bölgelerinde yaz mevsiminde satacakları gölgelik şemsiye için hazırlıklarını sürdürüyor. Elek ve sepet üreticileri, dere kenarlarındaki sazlıklardan günlerce orakla keserek getirdikleri kargıları yine elleriyle temizleyerek hazır hale getiriyor. Temizlenen kargılar bir süre bekletilip, kurutulduktan sonra sonra ince ince kesilerek şeritler elde ediliyor. Bu şeritlerden evlerin avlularında örülen gölgelik şemsiyeler sahil kenarlarındaki otellere tanesi 50 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Elek ve kalburlar ise Bursa ve İstanbul 'dan getirilen malzemelerle yapılıyor ve tanesi 20 liradan satıyor.

54 YILDIR ELEK VE KALBUR YAPIYOR

Evli ve 3 çocuk babası Nurullah Özel (64), "10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yaptığım elek ve kalburu pazarlara ve mahallere götürüp yıllardan beri satarak geçimimizi sağlıyorum. Ancak son yıllarda elek ve kalbura olan ilgi azaldı. Günde 5-10 tane ancak satabiliyoruz. Hiç satamadığımız günlerde oluyor. Tanesi 20 liradan satıyoruz ama elek ve kalburun malzemesini dışarıdan hazır aldığımız için kazandığımız paranın yarısından çoğu masrafa gidiyor. Çok satarsak sürümden kazanabiliyoruz. Bir elek ve kalburun yapılıp, hazır hale getirilmesi yarım saatimizi alıyor" dedi.

'YAZ SEZONUNA HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Sepet ve gölgelik şemsiye üreticisi, evli, 6 çocuk babası Serkan Bozyiğit (40) ise, "Yaza hazırlık yapıyoruz. Sepet ve gölgelik şemsiye

üretimi, bizm el sanatımız. Şimdilerde yaza hazırlık yapıyoruz. hazırlıklar tamamlandığında gölgelik şemsiye örmeye başlayacağız. Yaptığımız bu şemsiyeleri sahil kenarlarındaki turistlik yerlerde satıyoruz. 10 yıldır, ailecek geçimimizi buradan kazandığımız parayla sağlıyoruz. Yapılan şemsiyeler büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor. Günde, duruma göre 5 ile 10 arasında şemsiye yaptığımız günler oluyor" diye konuştu.