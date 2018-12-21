Son Dakika Haberleri: El Emeklerini İnternetten Satıyorlar

El Emeklerini İnternetten Satıyorlar

5 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri internet üzerinden satarak, aile bütçelerine destek oluyor.

El Emeklerini İnternetten Satıyorlar, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri internet üzerinden satarak, aile bütçelerine destek oluyor.

Türkiye Bilişim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Alaşehir Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler ürettikleri ürünleri internet üzerinden satıyor. Bilgisayar ve cep telefonu uygulamaları aracılığıyla satışını yaptıkları ürünler sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerler, teknolojinin imkanlarından faydalanıyor. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini, dijital teknolojinin getirdiği yeniliklerle buluşturmak ve bu ürünlerin satışını yapabilecekleri dijital olanaklar oluşturarak, girişimciliğe adım atmalarını desteklemek amacıyla yürütülen projeyle Alaşehirli kadınlar hobilerinden gelir elde etmeye başladı. Yaptıkları ürünlerin tanıtımını yapmak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak için projeye katıldıklarını belirten kursiyerler, kendi ihtiyaçları dışındaki ürünleri internet üzerinden sattıklarını vurguladı.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hacer Moğol, "Öğrencilerimiz ürettiklerini öncelikle kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla üretiyorlar fakat bir süre sonra bu öğrencilerimiz için yetersiz hale geliyor ve emeklerini paraya dönüştürmek istiyorlar. 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi sayesinde de böyle bir kapı açılmış oldu. Ürettiklerimizi kendi içimizde tüketmek yerine Türkiye'ye hatta dünyaya duyurma fırsatı bulmuş olduk. İnşallah öğrencilerimiz için çok önemli bir gelir kapısı olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi kapsamında kursiyerlerinin el emeği ve göz nuru ürünlerini internet üzerinden satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını kaydeden Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Proje kapsamında şu anda 52 kursiyerimiz kayıt olmuş, girişimcilik belgelerini almış ve satışa başlamışlardır. Bu kursiyerlerimiz severek, isteyerek kurslara katılmışlar ve istedikleri ürünlerin de satışlarını yapmaktadırlar" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Manisa, Alaşehir, Ekonomi
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