El-Erian: Fed Faizleri Önce Sabit Tutacak, Sonra Düşürecek

– Allianz'ın Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl boyunca faizleri sabit tutacağını ve yüzde 50 – 55 olasılıkla 2020 yılında da faizleri düşüreceğini öngördüğünü söyledi.

– Allianz'ın Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl boyunca faizleri sabit tutacağını ve yüzde 50 – 55 olasılıkla 2020 yılında da faizleri düşüreceğini öngördüğünü söyledi.



Faizleri 2018 yılında dört kez artıran Fed'den yapılan açıklamada, 2019 yılı için iki kez faiz artırımı öngörüldüğü belirtilmiş olsa da, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamaları yakından izleyen piyasalarda, Fed'in bu yönde bir hamle yapacağını bekleyenlerin sayısı oldukça azaldı.



El-Erian, Fed bilanço planının değişeceğini düşündüğünü belirterek, "Hem hedef kavramını hem de hızını değiştirecek" dedi; ancak, verilere bağlı olduğunu söyleyerek hedeflenen rakamlar hakkında bir tahmin yapmadı.



Fed Başkanı Powell'ın ABD Başkanı Donlad Trump ile Pazartesi günü buluştuğu akşam yemeğini de değerlendiren El-Erian, buluşmanın Fed'in para politikası toplantısı öncesinde yapılması halinde, tamamen farklı bir yorum yapacağını belirtti. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hawaii'de Parti Temsilcisi 100 Yaşın Altındakilere Sigara Satılmaması İçin Yasa Tasarısı Sundu

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı

NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi