Son Dakika Haberleri: El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı
Son Dakika Güncel El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı - Son Dakika

El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı

6 saat önce

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasını kınadı.

El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı, System.String[]

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasını kınadı.

El-Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika'nın söz konusu tutumunun, "Siyonist varlığa" daha fazla yerleşim birimleri yapması için yeşil ışık anlamına geldiğine işaret edilerek, kararın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yaptığı zulmü daha artıracağı vurgulandı.

Washington'un son dönemde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve Golan Tepeleri'ni de içine alan yeni bir İsrail haritasını kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "ABD yönetiminin bu tutumu işgal altındaki Filistin devletinin haklarının açıktan ihlali ve mazlum Filistin halkına yapılan zulmün daha da artırılmasından başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

Amerika'nın BM kararları ile uluslararası yasaları hiçe sayan adımlarını en sert ifadelerle reddettiğini duyuran ve bu kararı kınayan El-Ezher, uluslararası toplumu Filistin halkına daha fazla destek vermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen pazartesi yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" belirtmişti.

Söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.

BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]