Son Dakika Haberleri: El-Ezher Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Son Dakika Güncel El-Ezher Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

El-Ezher Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

1 saat önce

Mısır'daki El-Ezher kurumu, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

El-Ezher Afganistan'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Mısır'daki El-Ezher kurumu, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

El-Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Suçsuz insanların kanlarını akıtmak, camilere saldırı düzenleyerek buraları çatışma alanına dönüştürmek ve namaz kılan insanları korkutmak yeryüzünde fesat çıkarmanın en kötü yoludur." denildi.

Saldırının en güçlü şekilde kınandığı ifade edilen açıklamada, bu tür çirkin saldırıların nefret ve ırkçılığı yayarak terörizm ve aşırılık için uygun zemin oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Afganistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:11 Kaynak: AA
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