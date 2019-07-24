Son Dakika Haberleri: El-Ezher İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınadı
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El-Ezher İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınadı

16 dakika önce

Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayarak, yapılanları "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirdi.

El-Ezher İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınadı, System.String[]
Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayarak, yapılanları "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirdi.
El-Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin bölgesinde işgalci İsrail'e ait iş makinelerinin Filistinlileri evlerinden çıkararak halka ait binaları yıkmasının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.
Filistin topraklarında bu yapılanların "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirildiği El-Ezher açıklamasında, "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez, Kudüs Araplara aittir." denildi.
İsrail güçleri pazartesi günü sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.
- İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti
İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.
Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.
Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:06 Kaynak: AA
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