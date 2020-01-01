El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel El-Ezher: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı' - Son Dakika

El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı"

6 saat önce

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, fanatik Yahudilerin İsrail korumasında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların 2019'da en yüksek düzeye ulaştığını açıkladı.

El-Ezher:

Mısır'daki El- Ezher Üniversitesi, fanatik Yahudilerin İsrail korumasında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların 2019'da en yüksek düzeye ulaştığını açıkladı.

El-Ezher Üniversitesi Aşırılıkla Mücadeleyi Gözlemleme Birimi, 2019'daki gelişmelere dair yayımladığı raporda, "2019'da İsrail polisinin korumasında 30 bin 416 işgalcinin baskın yaptığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, rekor seviyeye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün İsrail işgaline girdiği 1967 yılından bu yana, Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla ihlalin 2019'da yapıldığının vurgulandığı raporda, İsrail hükümetinin bu baskınları, siyasi çıkar güderek yaptığı ifade edildi.

Raporda, yapılanların "Siyonizmin işgal altındaki Filistin'i Yahudileştirme siyasetinin parçası" olduğu belirtilerek, "baskınların ve kademeli işgalin kabul edilemeyeceği"nin altı çizildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün 2019 yılında yaklaşık 30 bin fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

El Ezher Üniversitesi, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak
Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

Son Dakika Haberleri
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 23:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]