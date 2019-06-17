Son Dakika Haberleri: El-Falih: OPEC kısıntı anlaşması Temmuz'da yapılabilir
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El-Falih: OPEC kısıntı anlaşması Temmuz'da yapılabilir

56 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntılarına ilişkin anlaşmayı Temmuz ayı başlarında yapabileceğini söyledi.

El-Falih: OPEC kısıntı anlaşması Temmuz'da yapılabilir, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntılarına ilişkin anlaşmayı Temmuz ayı başlarında yapabileceğini söyledi.
G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya'nın Nagano Eyaleti'ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldiği zirve sırasında gazetecilere konuşan El-Falih, "Üretim kısıntısı süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşmayı, iki hafta sonra Viyana'da yapacağımız toplantıda sağlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.
Önümüzdeki yılın petrol piyasası için umut verici olduğunu da vurgulayan El-Falih, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz; bunun için çalışıyoruz" dedi.
"OPEC+" olarak bilinen OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi Ocak ayından bu yana günde 1.2 milyon varillik üretim kısıntısı uyguluyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: DHA
Opec, Ekonomi
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