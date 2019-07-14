Son Dakika Haberleri: El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
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El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

13 saat önce

El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirsoy Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında kimsenin bulunmadığı sırada 2 hırsız girdi. Mahalle sakinlerinin dairenin içerisinde el fenerleriyle birilerinin dolaştığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın etrafını sararken, hırsızları yakalamak için arama başlattı. Yapılan aramada C.Y. ve F.Y. isimli 2 hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere 2 şüpheli karakola götürülürken, hırsızlık olayının yaşandığı ikamette incelemeler yapılarak parmak izi çalışması yapıldı. Polis ekipleri şahısların üzerinde yaptıkları aramada her hangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada iki hırsızın evde çaldıkları ziynet eşyalarını apartmanın arkasına attıklarını fark ettiler. Toplanan altınlar incelemelerin ardından sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen C.Y. ve F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
El feneriyle eve girip suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
İnegöl, Yenice, Bursa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
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