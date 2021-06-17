EL FİGÜRLÜ AĞAÇ KORUMA ALTINDA - Son Dakika

BARTIN merkeze bağlı Hasankadı beldesinde gövdesinde el figürü oluşan gürgen ağacı, Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alınarak, tabela asıldı. Belde Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Herkesi bu ilginç ağacı görmeye bekliyoruz" dedi.

Hasankadı Belde Belediyesi'nin MHP'li meclisi üyesi Zülkari Ceylan, geçen yıl temmuz ayında ormanda gezerken Baydanlar Küme Evleri mevkisinde bir gürgen ağacının gövdesindeki el figürünü gördü. Ağacı fotoğraflayan Ceylan, sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Hasankadı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ağacın yanına koruma altına alındığı belirten tabela koydu.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, 'Arkadaşımız bu ilginç ağacı gördükten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf çok büyük ilgi görmüştü. Sonrasında beldemize çok sayıda insan bu ağacı görmeye geldi. Gürgen ağacımız o günden sonra çok fazla ilgi çekti. Şimdi de Orman İşletme Şefliğimiz bu ağacı koruma altına aldı. Yine beldemizde 400 yıllık koruma altında olan çınar ağacımız ile kırlangıç şelalemizdeki kalpli kayamız var. Bu turizm değerleri beldemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Herkesi el figürlü gürgen ağacımızı görmeye davet ediyoruz' dedi.