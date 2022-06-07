El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı - Son Dakika
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El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı

07.06.2022 18:48

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, otomobil sürücüsünün el freni çekerek dönmeye çalışan otomobil, hafif ticari araca çarparak alev aldı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, alev topuna dönen araca ilk müdahale bölgeden geçmekte olan vidanjör tarafından yapıldı.

Bir aracın kullanılmaz hale gelmesine yol açan olay, Orta Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü el freni çekerek dönmeye çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil, hafif bir ticari araca çarptı.

SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kaza neticesinde otomobil alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Alevlere teslim olan otomobile ilk müdahale bölgeden geçmekte olan SASKİ'ye ait bir vidanjör tarafından gerçekleştirildi.

El freniyle dönmeye çalışan sürücü kaza yaptı! Araç alev alınca olay yerinden kaçtı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

El freniyle dönmeye çalışan sürücü kaza yaptı! Araç alev alınca olay yerinden kaçtı

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği olayla alakalı inceleme başlatılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

El freniyle dönmeye çalışan sürücü kaza yaptı! Araç alev alınca olay yerinden kaçtı
El freniyle dönmeye çalışan sürücü kaza yaptı! Araç alev alınca olay yerinden kaçtı
El freniyle dönmeye çalışan sürücü kaza yaptı! Araç alev alınca olay yerinden kaçtı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı - Son Dakika
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