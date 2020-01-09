El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada - Son Dakika

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

6 saat önce

Yozgat'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada, System.String[]

Yozgat'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şeyh Osman Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkatmaya gelen sürücü, araçtan el frenini çekmeden indi.

Hareket edince sürücüsünün peşinden koştuğu ancak durduramadığı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolunda bulunan refüjdeki parmaklıklara çarptı.

Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesi olası kazayı önledi.

Sürücü, arka tamponu zarar gören aracına binerek istasyondan ayrıldı.

Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şeyh Osman Mahallesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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