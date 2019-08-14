El Freni çekilmeyen araç böyle duvara çarptı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç, el freni çekilmeyince duvara çarparak durabildi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç, el freni çekilmeyince duvara çarparak durabildi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde A.Y. hafit ticari aracı park ederek eve girdi. El freni çekilmeyen araç, geri geri hızla gidince aracı durdurmak isteyen çok sayıda kişi koşarak aracı durdurmak istedi. Araç komşu evin duvarına çarparak durabildi. Araç, yeniden evin bahçesine çekildi. Hafif ticari aracın geri geri giderek komşunun duvarına çarpması ve yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - KİLİS
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