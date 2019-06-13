Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
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El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı

5 saat önce

- El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptıÇORUM - Çorum'a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi.

- El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
ÇORUM - Çorum'a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi.
Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra kaldırıma vurdu.
Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:52 Kaynak: İHA
Çorum, Yerel
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