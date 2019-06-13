El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
5 saat önce
- El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptıÇORUM - Çorum'a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:52 Kaynak: İHA
- El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
ÇORUM - Çorum
'a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi.
Olay, Kale
mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra kaldırıma vurdu.
Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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