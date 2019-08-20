Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen araç hareket edince önüne geçip eliyle durdurdu
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El freni çekilmeyen araç hareket edince önüne geçip eliyle durdurdu

42 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir araç sürücüsünün el frenini çekmeden park edip uzaklaştığı araç hareket edince, yoldan geçen başka bir vatandaş aracın önüne geçerek eliyle durdurdu.

El freni çekilmeyen araç hareket edince önüne geçip eliyle durdurdu, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir araç sürücüsünün el frenini çekmeden park edip uzaklaştığı araç hareket edince, yoldan geçen başka bir vatandaş aracın önüne geçerek eliyle durdurdu.

Afyonkarahisar kent merkezinde bir otomobili ile bir marketin önüne duran bir sürücü aracının el frenini çekmeden aracı park edip indi. Bir süre sonra araç hareket etmeye başlayınca yoldan geçen başka bir vatandaş olası bir kazaya sebebiyet vermemesi için önüne geçip eliyle aracı durdurdu. Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf sonrası duyarlı vatandaşın bu davranışı büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR
Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
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