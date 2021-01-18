El freni çekilmedi, park halindeki araca böyle vurdu - Son Dakika

El freni çekilmedi, park halindeki araca böyle vurdu

Kaldırımdan yola inen araç, bir kamyona çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'da park halinde bulunan ve el freni çekilmeyen ticari araç, kaldırımdan yola inip trafiği karıştırdı. Ticari araç yolun karşısına geçip bir kamyona çarparak dururken bir araç ta çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı.

Antalya'nın Pınarlı Mahallesinde kaldırıma park edilen aracın, bir anda hareket etmeye başlayarak yola girmesi, aracı gören seyir halindeki diğer araçların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre yolun sağ tarafına park edilen ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra içinde kimse olmadığı halde hareket etmeye başlayıp yola indi. Park halindeyken direksiyona sola dönük olan araç, aynı istikamette araçların seyrettiği yola girip karşı tarafa kadar geçti. Otomobili biranda yolda gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, sürücüsüz araç yolun karşısındaki bir kamyona çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı.