Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı
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El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı.
Sivas- Erzincan kara yolundaki dinlenme tesisinde, el freni çekilmeden park edilen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.
Geriye giderek Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi.
Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, bir taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu ve şoförün aracın peşinden koştuğu görülüyor.
El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Erzincan, İmranlı, Sivas, Güncel
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