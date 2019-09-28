Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu
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El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu

5 dakika önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket ederek kazaya yol açtı.

El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket ederek kazaya yol açtı.


Alınan bilgiye Mehmet Özdemir idaresindeki 25 AAF 101 plakalı kamyonet Tepe baş mevkiinde aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Yaklaşık 10 dakika sonra park halindeki kamyonet durduğu yerden hareket etmeye başladı. Sürücü Özdemir hareket halindeki araca binmeyi başarsa da durdurmaya vakti kalmadan yol ortasındaki refüjlere çarparak durabildi.


Kazada sürücü Mehmet Özdemir yaralanırken, araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Mehmet Özdemir, Erzurum, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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