El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı - Son Dakika

El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı. İş yerinde hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Minibüsü yol kenarına park eden sürücü, aracının yanından ayrılınca hareket etmeye başladı. Yolda sürücüsüz olarak ilerleyen minibüs, telefon ve hat satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
21:22 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (7) - Son Dakika
21:22 Kanada, İran'da düşen uçakta ölen vatandaşlarına ilişkin İtalya'dan diplomatik yardım talep etti - Son Dakika
21:20 Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
21:19 Romanya Büyükelçisi Şopanda, Karamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
21:12 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 21:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]