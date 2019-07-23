Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı (2)
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El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı (2)

49 dakika önce

KAZA ANI KAMERADAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, rampada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüsün hareket edip, yola inerek minibüse çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, rampada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüsün hareket edip, yola inerek minibüse çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazanın ardından koşarak minibüsün yanına gittiği görüldü.


Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:25 Kaynak: DHA
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