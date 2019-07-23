El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı (2)
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KAZA ANI KAMERADAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, rampada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüsün hareket edip, yola inerek minibüse çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:25 Kaynak: DHA
KAZA ANI KAMERADA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, rampada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüsün hareket edip, yola inerek minibüse çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazanın ardından koşarak minibüsün yanına gittiği görüldü.
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