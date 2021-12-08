El freni çekilmeyen otomobil, baraj gölüne uçtu - Son Dakika

MALATYA'da, Remzi Gümüşay'ın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareketlenip, baraj gölüne düştü. Araç, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Karakaya Barajı bölgesine gelen Remzi Gümüşay, 02 EN 841 plakalı otomobilini, el frenini çekmeden park ettikten sonra inip, balık tutmak için su kenarına gitti. Burada oltalarını hazırlayan Gümüşay'ın aracı, bir süre sonra hareketlenerek, baraj gölüne düştü. Döndüğünde aracının yerinde olmadığını fark eden Gümüşay, suyun içinde gördü. Remzi Gümüşay'ın ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, otomobili kıyıya 20 metre uzaklık ve 7 metre derinlikten çıkardı.