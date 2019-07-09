El freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu
16 dakika önce
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
'ın Kemaliye
ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu.
Kemaliye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.D., otomobilini park ederek alışverişe gitti. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra vitesten çıkarak dereye uçtu. Döndüğünde otomobilini derede gören A.D., şaşkınlığını gizleyemedi.
Deredeki otomobil vatandaşların da yardımıyla halatla çekilerek yukarı çıkarıldı.
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