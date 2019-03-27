El Freni Çekilmeyen Otomobil Dükkana Çarptı
1 saat önce
Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa
'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkez Haliliye
ilçesi Hamidiye
Mahallesi'nde el freni çekilmeden park halinde bırakılan 33 AUE plakalı otomobil, bir süre sonra hareket ederek tatlıcı dükkanına çarptı.
Dükkanın camları kırılırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bu arada, yoldan çıkan otomobilin merdivenlerden aşağı hareket ederek dükkana çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkan işletmecisi Recep Tayyip
Gün, gazetecilere, tatlı yaptıkları sırada bir otomobilin dükkana doğru geldiğini gördüklerini söyledi.
"Çok şükür kimseye bir şey olmadı." diyen Gün, "Cana geleceğine mala gelsin. Dükkanımızın camları kırıldı ama çok şükür başka zararımız yok." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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