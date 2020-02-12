El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı - Son Dakika
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El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, hareket edip, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra kaymakamlığın bahçe duvarına çarptı.

El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı, System.String[]

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, hareket edip, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra kaymakamlığın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Arslan (70), 48 R 4671 plakalı otomobilini park edip, markete girdi. Bir süre sonra Arslan'ın el frenini çekmediği otomobil, geriye doğru hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlık binasının bahçe duvarına çarparak durdu. Aracında hasar oluşan Ömer Arslan, "Markete girmiştim. Otomobil geri gitmiş. Duvara çarpmış" dedi.


Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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