El freni çekilmeyen otomobil hareketlendi, çarptığı 4 arkadaş yaralandı - Son Dakika

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 arkadaş indikten bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, park halindeyken hareketlendi. Aracı tutmaya çalışırken altında kalan Mesut İzgi ile 3 arkadaşı yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Saklıcennet mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak isteyen 4 arkadaş, otomobille Saklıcennet'e geldi. Araç park edildikten sonra, iddiaya göre, el freni çekilmedi. Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş, tutmaya çalıştı. Bu sırada Mesut İzgi, kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Araç, daha sonra İzgi'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarparak, durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Mesut İzgi ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.