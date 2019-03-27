Son Dakika Haberleri: El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Çarptı

El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Çarptı

1 saat önce

Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı.

El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Çarptı, System.String[]
Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün park edip frenini çekmeyi unuttuğu 33 AUE plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre geri giderek bir dükkanın vitrinine çaptı. Otomobilin merdivenlerden inerek küçük bir çam ağacını devirdikten sonra dükkana çarpma anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anda tatlı satışı yapılan dükkanın önünde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Çarpmanın etkisiyle dükkanın camları kırılırken otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:50:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]