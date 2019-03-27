El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Çarptı
1 saat önce
Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı.
Şanlıurfa
'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Hamidiye
Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün park edip frenini çekmeyi unuttuğu 33 AUE plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre geri giderek bir dükkanın vitrinine çaptı. Otomobilin merdivenlerden inerek küçük bir çam ağacını devirdikten sonra dükkana çarpma anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anda tatlı satışı yapılan dükkanın önünde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Çarpmanın etkisiyle dükkanın camları kırılırken otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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