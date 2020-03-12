El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika

El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

7 saat önce

BURSA'da, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durdu.

El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı, System.String[]

BURSA'da, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durdu. Yaralananın olmadığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Yunus Emre Mahallesi Menekşe Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Hayri Akar (42), 16 JSZ 33 plakalı otomobilini yokuşta park edip, çiğ köfte almak için dükkana girdi. Bir süre sonra dükkandan çıkan Akar, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Akar, otomobilini 400 metre ileride, refüjdeki beton saksıya çarpmış olarak buldu. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Akar, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durduğunu gördü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:01 Kaynak: DHA
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