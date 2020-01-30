El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.

El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Çıralık Köyü yakınlarında Hasan A'ya ait otomobil, park halinde olduğu esnada el freninin çekilmemesinden dolayı kendiliğinden hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı otomobil hızlanarak şarampole yuvarlandı. Defalarca taklalar atan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • yol: yazık gunah deyilmi.. küçücük bir ihmal yüzünden.. bir sürü masraf açtın başına kardeşim.. neyse trafik kitabında bu konu hakkında basit uyarılar var.. genel olarak birinci vitese atıp el frenini çekiyoruz oyle iniyoruz aractan.. gecmiş olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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