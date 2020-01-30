El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı
6 saat önce
Adıyaman'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Çıralık Köyü yakınlarında Hasan A'ya ait otomobil, park halinde olduğu esnada el freninin çekilmemesinden dolayı kendiliğinden hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı otomobil hızlanarak şarampole yuvarlandı. Defalarca taklalar atan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
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