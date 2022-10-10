El freni çekilmeyen otomobil yamaç araziye uçtu, ağaçlara çarparak durdu

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün park ettikten birkaç dakika sonra hareket eden otomobil yamaçtan aşağı sürüklenerek, yaklaşık 100 metre sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Liman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Cemal Aysel, Tarla Sokak'ta park ettiği otomobilinin başından ayrıldı. Birkaç dakika sonra geri hareketlenen otomobil, yamaç araziden aşağı sürüklenerek yaklaşık 100 metre sonra ağaçlara çarparak durabildi.

"Arabayı göremeyince olayı komşulardan öğrendim"

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili konuşan sürücü Cemal Aysel, el frenin çekili olmadığından dolayı aracın hareketlenmiş olabileceğini ifade etti. Aysel, "Aracı park ettiğimde 1. vitese takılı bırakmıştım. El freni de hafif çekiliydi. Olaydan sonra gelip baktığımda vitesin boşta olduğunu gördüm. Muhtemelen vitesten çıktı. Arabayı park ettiğim yerde göremeyince olayı komşulardan öğrendim. Neyse ki cana bir şey gelmedi. Cana bir şey gelmemesi sevindirici" diye konuştu. - TEKİRDAĞ