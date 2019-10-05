Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü
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El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü

6 dakika önce

Tokat'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki iş makinesi, geri kayarak Yeşilırmak'a düştü.

El freni çekilmeyen park halindeki iş makinesi Yeşilırmak'a düştü, System.String[]

Tokat'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki iş makinesi, geri kayarak Yeşilırmak'a düştü.

Tokat'ta bir işten gelen Salih Al, 34 0010 5636 plakalı iş makinesini oğlu Yakup Al ile Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na park etti.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 9,5 ton ağırlığındaki dozer, geri kayarak 5 metre yükseklikten Yeşilırmak'a düştü.

Salih Al ve oğlu Yakup Al, aracı kurtarmak için 5 metreden suya atladı ancak yan yatan aracı düzeltemedi. Dozer, olay yerine çağrılan vinç ile yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sudan çıkartıldı.

İş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Yeniyurt, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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