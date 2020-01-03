El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı - Son Dakika

El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı

6 saat önce

Adana'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, yakıt boşaltımı sırasında rampadan düşüp askıda kaldı.

Adana'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, yakıt boşaltımı sırasında rampadan düşüp askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonuna ait tanker yakıt boşaltmak için istasyona girdi. Sürücü tankeri yanaştırıp araçtan indi ancak aracın el frenini çekmeyi unutunca tanker geri geri gelerek rampadan düştü. Okulun hemen yanında meydana gelen olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler patlama riskine karşı önlem alıp çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tankerde yakıt sızması olmadığı belirlendi. Yol itfaiye ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Askıda kalan tanker için çekici çağrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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