El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi - Son Dakika

El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi

7 saat önce

Başkentte bir kadın sürücü kazadan sonra el frenini çekmeyi unutunca, otomobiliyle birlikte sürüklendi.

El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi, System.String[]

Başkentte bir kadın sürücü kazadan sonra el frenini çekmeyi unutunca, otomobiliyle birlikte sürüklendi.


Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 42 ALL 63 plakalı otomobil, Burç Sokak üzerinde hareket halindeyken 06 ABP 991 plakalı kadın sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazaya sinirlenen kadın sürücü otomobilinden çıktı. Otomobilden inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca, otomobil bir anda hareket etti. Otomobili durdurmak için peşinden koşan kadın sürücü bir süre sürüklendi. Otomobili son anda durduran kadın, yol kenarında bulunan demir çubuklara çarparak durabildi. Sürücü şans eseri yaralı kurtulurken, çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.


Olayın görgü tanıklarından olan Musa Karakaya, "Kadın aniden bir fren yaptı. Önde bir araç vardı. Freni yapınca arkadaki araç vurdu. Kadın otomobilden indi, öndeki adama bağırmak için o esnada kadın el frenini çekmemiş. Otomobil sürüklenmeye başladı. Kendi de otomobil ile sürüklenmeye başladı. Otomobil demir korkuluklara çarparak durdu. Sürücünün durumu iyiydi" dedi. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi
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