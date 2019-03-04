Son Dakika Haberleri: El Freni Tutmayan Minibüs Manavgat Irmağına Uçtu

El Freni Tutmayan Minibüs Manavgat Irmağına Uçtu

33 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur teknesine malzeme getiren minibüs, el freninin tutmaması sonucu Manavgat ırmağına uçtu.

El Freni Tutmayan Minibüs Manavgat Irmağına Uçtu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur teknesine malzeme getiren minibüs, el freninin tutmaması sonucu Manavgat ırmağına uçtu.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur teknesine malzeme getiren M.G., tekneden bir malzeme almak üzere minibüsü ırmak kenarına çalışır halde park etti. M.G. araçtan inerek tekneye vardığı sırada 07 C 74443 plakalı minibüs bir anda hareket ederek teknenin bağlı bulunduğu iskelenin yanından Manavgat ırmağına uçtu. Minibüsün motorunun bulunduğu ön kısmı suya batarken, iskele ile tekne arasında hareketsiz kaldı.

Araçtan kısa süreliğine tekneden bir malzeme almak için indiğini, tekneye girdiği anda arkasından aracın da geldiğini belirten M.G., "Aracın el frenini iki kez çektim. Ama demek ki tutmamış. Hemen ardımdan oda ırmağa indi. Allah'tan devrilmedi" şeklinde konuştu. Irmağa uçan minibüs, vinç yardımıyla ırmaktan çıkarıldıktan sonra çekiciyle tamir için sanayi sitesine götürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

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